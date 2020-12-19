5.9 مليار تُسبب القلق في الحراش

كشف جعفر بوسليماني، رئيس ديريكتوار إتحاد الحراش، بأن إدارته تُسابق الزمن من أجل التخلص من شبح الديون، الذي يُهدد الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح بوسليماني، في تصريحات للإذاعة الوطنية، عن قيمة ديون الحراش لدى لجنة المُنازعات والتي وصلت لـ5.9 مليار سنتيم.

وقال :”لدينا 5.9 مليار سنتيم ديون لاعبينا السابقين، وقمنا بتسوية 3 ملايير منها، ونعمل على التخلص من القيمة المُتبقية سريعا”.

وواصل :”في حالة لم نتمكن من تسوية الديون، فإن ذلك يعني بأننا لن نكون قادرين على الإستفادة من صفقات الميركاتو”.

وختم :”نحن واثقون من نجاحنا في هذه المهمة، وتأهيل جميع من قمنا بإستقدامهم”.

ويعاني “السمسم” من ضائقة مالية كبيرة، وهو ما جعل أنصار الفريق يُطالبون بضرورة قدوم شركة وطنية لرعاية النادي.