5 سنوات سجناً للمتسبب في حادث مرور بتيارت

سلطت محكمة الجنح بمحكمة فرندة لدى مجلس قضاء تيارت، اليوم الأربعاء، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار، مع السحب النهائي لرخصة السياقة. في حق سائق شاحنة نقل عمومي للبضائع، المتهم الموقوف (ط. ع)، لمتابعته بجنح القتل الخطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل والجروح الخطأ والسير على اليسار، وتجاوز السرعة القانونية المرخص بها.

وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم، إثر ارتكابه حادث مرور خطير، بواسطة شاحنة كان يقودها على الطريق الرابط بين عين كرمس وفرندة، حيث اصطدم بحافلة للنقل المدرسي، وأسفر الحادث عن وفاة تلميذين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة فرندة، عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، على إثر حادث المرور المميت الذي وقع بتاريخ 6 مارس على الطريق الرابط بين عين كرمس وفرندة، والمتعلق باصطدام حافلة للنقل المدرسي بشاحنة للنقل العمومي للبضائع. وأسفر عن وفاة تلميذين اثنين، وإصابة 33 آخرين بجروح متفاوتة، تم توقيف المعني وإحالته أمام الجهات القضائية، ليصدر في حقه حكم قضائي.