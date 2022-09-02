50 ألفًا يصلون الجمعة برحاب الأقصى

أدّى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الصهيوني.

وانتشرت قوات الاحتلال الصهيوني في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته. وفرضت إجراءات مشددة على القادمين للصلاة.

هذا وزحف الآلاف من القدس والضفة وأراضي الـ 48 نحو المسجد الأقصى، واكتظت بهم باحاته وساحاته في صلاة الفجر.

وجاء ذلك، تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى.