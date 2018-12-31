«50 ألف أستاذ سجل في اختبار الترقية المقرر منتصف شهر جانفي»

من بين 80 ألف أستاذ تتوفر فيهم شروط المشاركة.. بن غبريت:

«توجيـــه الأساتـــذة الجـــدد إلـــى مناصبهــــم قبـــل جــــوان»

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن عدد الأساتذة المسجلين في اختبار الترقية لرتبة أستاذ رئيسي ومكون بلغ حوالي 50 ألف أستاذ من بين 80 ألف أستاذ تتوفر فيهم شروط المشاركة.

وقالت بن غبريت لدى إشرافها على الندوة الوطنية لولايات الوسط تحضيرا للدخول المدرسي 2019-2020، إن أغلبية المترشحين أي 43 يطمحون للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي، بينما بلغ عدد المترشحين للترقية لرتبة أستاذ مكون 10.137 أستاذ يتنافسون على 45 ألف منصب بين المهني والتأهيلي.

وعن ظروف سير هذا الامتحان، أكدت بن غبريت، أنه سيكون بنفس منهج سير الامتحانات المدرسية الوطنية بهدف «الحفاظ على مصداقية الامتحان»، مشيرة إلى إدراج ملاحظين في هذه الامتحانات للمزيد من المصداقية.

كما دعت الوزيرة الملاحظين إلى الالتزام بـ«اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في حالة حدوث أي خلل داخل القاعة، وهذا ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق بين جميع المترشحين».

من جهة أخرى، أكدت وزيرة التربية أن جميع التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي ستنتهي في شهر جوان المقبل سواءً تعلق الأمر بالأساتذة أو التلاميذ في الأطوار الثلاثة أو الهياكل.

وأوضحت الوزيرة أن «التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل، تنتهي في الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل»، مشيرة إلى أن كل الأساتذة سيتم توجيههم إلى مناصبهم قبل هذا التاريخ»، مضيفة أن هذه النظرة الاستشرافية يتم بها معرفة عدد التلاميذ المسجلين وكل احتياجات القطاع من هياكل تربوية وغيرها.

وبالمناسبة أعلنت الوزيرة أن اللقاء الوطني الذي سيتوج الندوات الجهوية الأربع سيكون يوم السبت المقبل، والذي يتزامن مع عودة التلاميذ إلى الأقسام بعد عطلة شتوية دامت 15 يوما.

وأفادت الوزيرة أنه خلال الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الحالية ستفتح بعض المؤسسات الجديدة أبوابها للتلاميذ، لاسيما في الأحياء الجديدة التي شهدت عملية إعادة إسكان.

ودعت في هذا الإطار مديري التربية عبر 16 ولاية بالوسط إلى المتابعة الميدانية للعملية التربوية والقيام بالزيارات الميدانية وعدم الوقوع في «الروتين الإداري»، مؤكدة أن المرحلة الحالية «حساسة وهامة» وتتطلب الكثير من «اليقظة والالتزام».