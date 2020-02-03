50 ألف إصابة جديدة بالسرطان و20 ألف حالة وفاة في 2019

كشف البروفيسور كمال بوزيد، رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمستشفى مصطفى باشا، عن تسجيل 50 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان و20 ألف وفاة في 2019.

وأضاف البروفيسور، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن سرطان الثدي يتصدر أنواع السرطانات لدى النساء بـ12 ألف حالة جديدة.

وتوقع ذات المتحدث، حسب سجلات السرطان بالمعهد الوطني للصحة العمومية، تسجيل حوالي 60 ألف حالة جديدة سنويا آفاق 2025 وحوالي 70 ألف حالة آفاق 2030.

وحمل بوزيد، صندوق الضمان الإجتماعي مسؤولية عدم الإهتمام بمرضى السرطان، في ظل النقص الفادح للأدوية الموجهة لهم.

وقال البروفيسور، إن الصندوق يمول نظيريه الفرنسي والبلجيكي بـ30 مليون أورو سنويا منذ 2015 بينما كان يمكن الإستفادة من هذا المبلغ لتمويل المستشفيات العمومية والخاصة الجزائرية.

وأوضح البروفيسور، أن عملية التكفل بالمرضى بداء السرطان تحسنت بعض الشيء منذ بدء العمل بالمخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019.

موضحا أن عدد مراكز العلاج الإشعاعي قد إرتفع إلى 50 على المستوى الوطني، وذلك مقارنة بـ7 مراكز فقط حتى 2011.

وأشار البروفيسور، إلى أن ندرة الأدوية تسبب في معاناة المرضى بالسرطان، ودفع الميسورين لاقتناء الدواء من تركيا أو المغرب أو فرنسا بمبالغ كبيرة.