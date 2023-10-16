50 ألف إمرأة حامل في غزة بلا خدمات صحية أساسية

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين عن وجود 50 ألف إمرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وأضاف الصندوق في بيان على منصة “إكس” تويتر سابقا: “50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية. 5500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر الجاري”.

كما أكد الصندوق أن هؤلاء النساء يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة. وحث جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

و قال مدير الصندوق دومينيك ألين، أن هؤلاء النساء الحوامل، اللاتي نشعر بقلق بالغ بشأنهن. ليس لديهن مكان يذهبن إليه. مؤكدا أنهن يواجهن تحديات “لا يمكن تصورها”.

كما تابع أن “القصص الواردة من المستشفيات كانت مروعة وأن إحدى القابلات في مستشفى الولادة في غزة أخبرته أنه منذ بداية العدوان. لم تتمكن بعض القابلات حتى من الوصول إلى جناح الولادة لتقديم المساعدة بسبب البيئة غير الآمنة”.

و شدّد ألين على ضرورة السماح بمرور المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى القطاع. مؤكدا أنه “لابد من فتح ممر إنساني والإلتزام بالقانون الإنساني. و لذلك يجب أن تحصل النساء الحوامل على تلك الخدمات الصحية المنقذة للحياة”.

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