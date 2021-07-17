“50 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويا في الجزائر”!

قال إن انتشاره في الجزائر غير مقلق، البروفيسور عدة بونجار:

“٥٠ ألف حالة إصابة بالسرطان سنويا في الجزائر”!

1500 طفل يصابون بالسرطان سنويا

كشف رئيس مصلحة طب الأورام في مركز البليدة، عدة بونجار، عن تسجيل حوالي 50 ألف حالة مصابة بالسرطان سنويا في الجزائر، مشيرا إلى أن “حالة انتشار السرطان في الجزائر ليست بالوردية ولا هي سوداوية”.

وفي تصريح له لإذاعة سطيف الجهوية، أشار رئيس مصلحة طب الأورام في مركز البليدة، أمس السبت، عن النقص الموجود في مصالح سرطان الدم، بالإضافة إلى مصالح طب الأطفال، داعيا إلى تعزيز الإمكانات للتكفل الأمثل بعدد الحالات التي تقدر بـ 1000 إلى 1500 حالة سرطان أطفال سنويا.

كما أفاد رئيس “رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان”، بأن “السرطانات المنتشرة في الجزائر، والمتمثلة في سرطان الثدي بـ 12 ألف حالة سنويا، ما يمثل نسبة 25 ٪”، مشيرا إلى أنه عند اكتشاف المرض كان معدل الورم عند النساء 9 سنتيمترات سنوات التسعينات، والآن أقل من 5 سنتيمترات، بالإضافة إلى الانتشار السريع لسرطان “القولون” و”المستقيم الأول” عند الرجال، حيث تم تسجيل 4500 إلى 5000 حالة سنويا، وفيما يخص إشكال العلاج بالأشعة المرتبط بالأجهزة، أشار المتحدث إلى وجود 40 مسرّعا خطيا في القطاع العام و 12 مسرّعا في القطاع الخاص، معربا عن تأسفه لتوزيع المسرّعات الخطية في الجزائر غير العادل، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يكون هناك مسرعا خطيا لكل مليون نسمة.