50 ألف دولار غرامة على شركة طيران أمريكية أنزلت 3 مسافرين مسلمين

تعرَّضت شركة الطيران الأمريكية Delta Air Lines إلى غرامة قيمتها 50 ألف دولار، بسبب إنزالها ثلاثة ركاب مسلمين من الطائرة.

وفقاً لما ذكرته وكالة Bloomberg الأمريكية، اليوم السبت، فقد أمرت وزارة النقل الأمريكية بتنفيذ العقوبة، حيث قالت إن شركة الطيران انتهكت قوانين عدم التحيّز بإنزالها للركاب.

وأمرت الشركة بتوفير تدريب على الحساسية الثقافية للطيارين، والمضيفين، ووكلاء خدمة العملاء المتورطين في هاتين الواقعتين.

من جانبها، نفت شركة Delta أنها تمارس أي تمييز ضد الركاب، لكنها قالت إنها كان بإمكانها التعامل مع الموقف بطريقة مختلفة.

وعن تفاصيل الواقعتين، فقد حدثت في مدينة باريس سنة 2016، حيث قال أحد الركّاب للمضيفة الجوية إن هناك زوجين يُشعرانه بالقلق، كانت المرأة ترتدي حجاباً، وزعم الراكب أن الرجل دسّ شيئاً ما في هاتفه.

وقالت مضيفة الطيران إنها سارت بمحاذاة الرجل، ورأته يكتب كلمة “الله” عدة مرات على أحد تطبيقات المراسلة.

وبناء على طلب قائد الطائرة استجوب مشرف شركة الطيران Delta وضابط الأمن الزوجين خارج الطائرة.

وذكر ضابط أمن شركة Delta أن الزوجين كانا مواطنين أمريكيين عائدين إلى موطنهما في سينسيناتي، ولا يثيران أي قلق أمني، وأنه لا توجد مشكلة في صعودهما على متن الطائرة.

لكن قائد الطائرة رفض السماح لهما بالعودة إلى الطائرة، لذا استقلّا رحلةً أخرى في اليوم التالي.

أما الواقعة الثانية، فحدثت بعد خمسة أيام في أمستردام، إذ اشتكى الركاب ومضيفات الطيران من راكب مسلم، ولكن مساعد الطيّار لم يرَ أي شيء غير اعتيادي بادياً على الرجل، وقال ضابط الأمن في شركة Delta إنه لا يثير أي شكوك.

استعدّ الطيّار لبدء الرحلة إلى نيويورك، قبل أن يعود ليُنزل الراكب المسلم وحقائبه، ثم فتّشوا المنطقة حول مقعده، لم يخضع الرجل لأي تفتيش أو تحقيقات إضافية قبل أن يستقلّ رحلة أخرى، الأمر الذي دفع وزارة النقل إلى القول إن إنزال الرجل من الطائرة كان بدافع التمييز الديني.