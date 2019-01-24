«50 ألف منصب جديد في لاداس.. والملف بطاقة تعريف»  

الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.. حمدي رابح:

«15 ألف شاب سيستفيد من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ3 آلاف دينار»

«55 ألف منصب شغل مباشر بمشاريع «أونجام»

كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حمدي رابح، عن مخطط قطاع التضامن لسنة 2019.

بمضاعفة عدد مناصب جهاز المنحة الجزافية للتضامن بـ15 ألف منصب جديد.

كما سيتم توظيف خلال السنة الجارية 50 ألف شاب عن طريق برامج المساعدة على الإدماج، فيما سيكون الملف المطلوب بطاقة تعريف فقط.

وأوضح الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

خلال ندوة صحافية عقدها بمقر وزارة التضامن الوطني، أن مخطط نشاط جهاز المنحة الجزافية للتضامن خلال السنة الجارية.

تم تخصيص غلاف مالي له يقدر بـ47.11 مليار دينار قصد التكفل بـ944.883 مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ3 آلاف دينار.

مشيرا إلى أنه تم رفع المبلغ المخصص للجهاز بمبلغ قدره 47.89 مليار دينار.

مؤكدا أنه بعد موافقة الوزير الأول أحمد أويحيى تم رفع عدد المستفيدين بـ15 ألف منصب جديد ليصل عددهم 959.883 منصب.

كما أضاف الأمين العام لوزارة التضامن أن برنامج التشغيل والإدماج الاجتماعي الموجه للشباب العاطل عن العمل.

ولا يحملون شهادات جامعية أو شهادات معادلة البالغين من العمر بين 18 و60 سنة، تم تخصيص 30 ألف منصب جديد لاحتواء طلبات هذه الفئة.

كما تم تخصيص 20 ألف منصب جديد للشباب الحاملين لشهادات جامعية أو شهادات معادلة البالغين من العمر من 18 إلى 35 سنة.

مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة القطاع مع جميع القطاعات.

خاصة فيما تعلق بطالبي العمل على مستوى مديري النشاط الاجتماعي بتقديم بطاقة التعريف الوطنية فقط.

كما أشار ذات المسؤول إلى أن الشباب الذين يعملون عن طريق مديريات النشاط الاجتماعي.

أغلبهم يعملون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة.

كما أكد، حمدي رابح، أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ستقوم بتوزيع 47.381 قرض خلال السنة.

والتي ستخلق 55 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن الوكالة أطلقت تطبيقا جديدا يمكن طالبي مشاريع «أونجام» من التسجيل إلكترونيا.

وأضاف الأمين العام في الوزارة تتكفل بالفئات الاجتماعية المؤهلة للاستفادة من المنحة.

على غرار أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم من دون دخل المعاقين حركيا أو ذهنيا

وغير القادرين عن العمل وأرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم من دون دخل ويفوق سنهم 60 سنة.