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50 ألف مهندس في الإعلام الآلي يتخرجون مع نهاية 2024

بقلم نوال زايد
50 ألف مهندس في الإعلام الآلي يتخرجون مع نهاية 2024
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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن عدد الطلبة الذين يتخرجون كمهندسين في الإعلام الآلي مع نهاية 2024 سيكون 50 ألف طالب.

وقال الوزير في تصريحات له، أن هذا العدد يمكن أن يكون مضاعفا،بفعل السياسة الرشيدة التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العالي.

وأضاف المتحدث أن عدد المتخرجين السنة الماضية وصل إلى 28 الف مهندس في الاعلام الالي مشيرا ان هذا الكم الهائل من شأنه أن يساهم في خلق اليد العاملة مستقبلا.

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