50 بالمئة تخفيضات في IRG على المستثمرين بهذه الولايات

ستستفيد المداخيل المتأتية من النشاطات التي مارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في عدد من ولايات الجنوب من تخفيض بنسبة 50 من المائة من مبلغ الضريبة.

وحسب ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2025. يتعلق القرار بالمداخيل المتأتية من النشاطات بولايات إليزي، تندوف، أدرار، برج باجي مختار، عين صالح، عين قزام وجانت.

ويشمل القرار الأشخاص الطبيعيون أو الشركات، الذين لديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بصفة دائمة.

حيث يستفيدون من تخفيض بنسبة خمسين من المائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات. وذلك لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات، اعتبارا من السنة القادمة.