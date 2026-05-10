50 بالمائة تخفيضات على التأمينات لفائدة المتقاعدين بداية من اليوم

سيستفيد أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد من تخفيضات متفاوتة في التأمين على السيارات والسفريات والعقارات، بموجب اتفاقية وقعتها إدارة الصندوق الوطني للتقاعد مع الشركة الجزائرية للتأمينات.

ووقع صبيحة اليوم الأحد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد حفيظ أدرار، اتفاقية رسمية مع المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات “SAA”. يتمكن بموجبها أزيد من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف متقاعد من الاستفادة من تخفيضات بنسبة خمسين من المائة. مقابل التأمين على السيارات أو السفريات أو حتى العقارات في إطار ما يعرف بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية.

وبإمكان هذه الفئة اعتبارا من اليوم الذي تم تفعيل الاتفاقية الصالحة لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا. الاستفادة من هذه الخدمات الجديد التي أراد بها الصندوق تحسين المستوى المعيشي ومنحهم امتيازات خاصة. تضاف لتلك التي تمكنوا بموجبها الاستفادة من تخفيضات متفاوتة عند الاقتراض بموجب اتفاقية وقغِت سابقا بين الصندوق وبنك التنمية المحلية.

ويجري مسؤولو الصندوق الوطني للتقاعد حاليا عدة مفاوضات مع مؤسسات عمومية أخرى. سيكشف عن مصيرها وفحواها لاحقا تدخل دائما ضمن تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين.

