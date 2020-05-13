50 بالمائة من الخبازين أغلقوا محلاتهم خلال رمضان بسبب كورونا

قال رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط ، أن مصالحه سجلت تراجعا كبيرا في انتاج واستهلاك مادة الخبز، منذ بداية الشهر الفضيل.

ويأتي ذلك، بعد غلق المطاعم الجامعية والمدرسية ومحلات الأكل السريع، جراء تطبيق تدابير الحجر الصحي ضمن إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ذات المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء، أن حجم إنتاج الخبز يوميا الذي يستهلك في شهر رمضان على المستوى الوطني، عرف تراجعا.

وتراجع الإنتاج اليومي للخبز، من 23 مليون خبزة يوميا في السنوات الماضية، مقابل 7 ملايين خبزة يوميا سجلت خلال الأسبوعين الأولين من رمضان.

وأغلق قرابة 50 بالمائة من الخبازين الناشطين على المستوى الوطني محلاتهم مؤقتا، خلال شهر رمضان، بسبب الخسائر المسجلة جراء ركود منتجاتهم من الخبز.

كما تراجع عدد المخابز على المستوى الوطني، من 21 ألف مخبزة سنة 2015 إلى 14 ألف سنة 2017، وصولا إلى 7200 مخبزة سنة 2019 منها 630 مخبزة بالعاصمة، يضيف قلفاط.