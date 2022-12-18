50 بالمائة من حالات فقر الدم سببها النقص الفادح في مادة الحديد بالجسم

كشف رئيس مصلحة حقن ونقل الدم بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا البروفسور عصام فريقع، أن نسبة 50 بالمائة من حالات فقر الدم يتسبب فيها النقص الفادح في مادة الحديد بجسم الإنسان.

وأوضح ذات الاخصائي الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجلس العلمي لحقن ونقل الدم على مستوى الوكالة الوطنية للدم، أن نقص الحديد يحتل المرتبة التاسعة من بين 26 عامل خطورة. تتسبب في عدة امراض عبر العالم. مرجعا ذلك الى نقص التشخيص والتموين غير الكافي بمادة الدم.

كما وصف مرض فقر الدم بالمعقد الذي يتسبب فيه عامل نقص في مادة الحديد في الجسم الى جانب عوامل اخرى بالعبء الثقيل على الصحة العمومية. ليس نتيجة غياب أعراض واضحة فحسب بل لنقص في التشخيص عنه. مشيرا إلى مختلف الأمراض التي تتسبب فيها العجز في هذه المادة من بينها تقرحات الفم نقص في الليبيدو وسقوط الشعر. بالإضافة كذلك إلى فقدان السمع وفقدان الذاكرة. إلى جانب متلازمة تململ الساقين. وسرعة خفقات القلب والعناء الشديد.

واعتبارا أن مادة الحديد مكون رئيسي لهيموغلوبين مسؤول عن نقل مادة الاكسيجين بالدم عبر عدة اعضاء بالجسم يلعب “الحديد” دورا هاما في تصنيع الكريات الحمراء. مشيرا إلى أن أية اختلالات فيه قد تأثر على حياة الفرد. كما يتسبب النقص في مادة الحديد بجسم الاطفال والمراهقين في فشل مدرسي. وعجز في النمو واضطرابات في توزيع مادة الاكسيجين بالدم.

وأشارت من جهتها رئيسة مصلحة طب النساء والتوليد بالمؤسسة الاستشفائية لمين دباغين لباب الواد البروفسور حضيلة مداسي. إلى أخطار نقص الحديد لدى المرأة الذي يتسبب في فقر الدم. ويجعل من صحة هذه الاخيرة هشة مقارنة بالرجل. مشيرة إلى أن المرأة بحاجة إلى مادة الحديد خمس مرات مقارنة بالرجل. حتى يتلائم جسمها مع حالتها الصحية واعطاء نسبة كبيرة للجنين.