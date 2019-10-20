50 بالمائة من مداخيل “CNAS” غير محصلة

كشف النقابي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نور الدين بودربة،أن 50 في المائة من مداخيل الكناس لم تٌحصَّل لحد اليوم.

وقال بودربة، اليوم الأحد للإذاعة الوطنية، أن الصناديق تعاني من العجز المالي بسبب تأخر الحكومة في سن القرارات اللازمة.

وأرجع بودربة سبب العجز المالي الذي يعاني منه كل من صندوق لكناس والصندوق الوطني للتقاعد لثلاث أسباب رئيسية.

السبب الأول تاريخي، حيث أن الدولة الجزائرية ومنذ الثمينات إلى يومنا هذا لا تزال تعتمد على الصناديق لتمويل نفقات عدة.

وأوضح بودربة أن أغلبية تلك النفقات كان يجب تمويلها على عاتق الخزينة العمومية لا على عاتق الصناديق.

وأشار إلى أن سياسة التمويل عبر الصناديق تواصلت إلى غاية التسعينيات تحت المسمى بنظام المساعدات الاجتماعية.

وأضاف بودربة، أن الإعتماد على التمويلات من قبل الصناديق تواصل إلى غاية سنة 2010 .

وأشار بودربة، أن الحكومة لم تفعل ما كان يجب فعله، خاصة وأن نسبة كبيرة جدا من مداخيل الكناس لم يتم تحصيلها لحد الساعة.

وأوضح أن مشكل الرسوم الإدارية على مستواها كان من بين الأسباب، واقترح بودربة إجراء تعديلات ضرورية على مستوى الصناديق.

وفيما يخص السبب الرابع، قال المتحدث أن مشكل الحوكمة على مستوى الصناديق يعتبر سببا رئيسيا في العجز المالي الذي حل بهم.

في سياق مغاير استبعد بودربة أي إفلاس لصناديق التأمينات الاجتماعية بالجزائر، وأكد أن قدرات الجزائر تكفي لضمان تأمينات 30 سنة.

مشترطا في ذلك وجود نية سياسية في تجسيد وتسطير إستراتجية مستقبلية واضحة، واعتماد نظام نفق الاموال فيما يجب نفقها.