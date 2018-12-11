«50 % تخفيضات في التأمين لمؤسسات أونساج وكناك الفلاحين»

بموجب اتفاقية جديدة.. مدير CNMA لـ النهار:

«رفع رأسمال الصندوق إلى 450 مليار سنتيم بداية من الأحد القادم»

«تكوينات للفلاحين والراغبين في الاستثمار في الفلاحة باطل بداية من 2019»

«لا تعويض من السلطات مستقبلا للفلاحين غير المؤمنين عند الكوارث»

«90 % تعويض عن فقدان المردودية للشعب الاستراتيجية»

ستستفيد المؤسسات المصغرة المستثمرة في قطاع الفلاحة في إطار أجهزة الدعم على غرار «أونساج» و«كناك» من تخفيضات تصل إلى 50 % في التأمين على الممتلكات على مستوى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، فيما سيتم تعويض الفلاحين المؤمنين على مستواه من تعويضات 90 % عن فقدان المردودية للشعب الاستراتيجية.

أفاد، شريف بن حبيلس، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي في لقاء جمعه بـ«النهار»، بتقدم في مسار المفاوضات الجارية بين مصالحه ومصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» من أجل التوقيع على اتفاقية يتمكن من خلالها الشباب المستثمر في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من تخفيضات تصل نسبتها إلى 50 ٪ لتأمين ممتلكاتهم واستثماراتهم.

مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب سيستفيدون أيضا من تكوينات مجانية على مستوى دور الفلاح الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن في شتى المجالات تكون تحت إشراف خبراء وتقنيين مذكرا هنا بالمشروع الذي سيرى النور العام القادم والمتمثل في إنشاء مراكز تكوين كبرى في عدة ولايات من الوطن على غرار باتنة ورڤلة ووهران، في انتظار إنشاء أخرى في باقي الولايات، حتى يتمكن كافة الفلاحين والشباب والراغبين في ولوج المجال الفلاحي من تلقي تكوينات في المجال الذي ينشطون فيه.

إلى ذلك، أعلن بن حبيلس عن تمكين الفلاحين من الاستفادة من تعويضات عن الأضرار التي تحلق بمحاصيلهم من جراء التقلبات الجوية تصل نسبتها إلى 90 % عن فقدان المردودية مع إعطاء الأولوية للشعب الاستراتيجية كالقمح والبطاطا.

مؤكدا هنا على أن تدخل السلطات وتقديم يد المساعدة والتعويض المالي للمتضررين غير المؤمنين من الجفاف والبرد والجليد وغيرها لن يكون له أثر مستقبلا.

وهذا بغية تشجيع وتوسيع رقعة التأمين التي تقدر حاليا بنسبة 26 % من الفلاحين المنخرطين في الصندوق، وهذا رغم التسهيلات والامتيازات التي يقدمها والتي تمكن الفلاح من جدولة دفع اشتراكات التأمين.

ومن المرتقب أن يرفع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، اعتبارا من الأحد القادم، رأسماله إلى 4.5 مليار دينار، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 600 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث يرجع في ذلك إلى توسيع رقعة انتشاره إلى مختلف ولايات الوطن، خاصة بالجهتين الجنوبية والهضاب العليا.