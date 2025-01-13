50 % تخفيضات على أسعار التذاكر خلال شهر رمضان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، عن تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر السفر الدولية. وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء في البيان أنه “في إطار توجهها المواطناتي وحرصها على تقديم خدمات متميزة لزبائنها، يسرّ شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن لزبائنها الكرام عن عرض خاص خلال شهر رمضان المقبل، يشمل تخفيضات بنسبة 50% على أسعار التذاكر الاقتصادية للشبكة الدولية”.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل الجوي أن هذا العرض سيكون متاحًا للحجز من 15 جانفي إلى 15 فيفري 2025. بينما تمتد فترة السفر من 25 فيفري إلى 30 مارس 2025.

لمزيد من المعلومات، دعت الجوية الجزائرية المسافرين إلى الاتصال على الرقم القصير 3302، أو التوجه إلى إحدى وكالاتهم التجارية.