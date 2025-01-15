50% تخفيض على الرحلات.. لهذا أطلقت الجوية الجزائرية عرض رمضان

أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية عرضا مميزا لفائدة الجزائريين بشكل عام وللجالية الوطنية بالخارج على وجه الخصوص. خلال شهر رمضان المبارك، بتخفيض 50 في المائة في قيمة التذاكر. تزامنا والرمزية الكبيرة التي يمتاز بها الشهر الفضيل.

هذه الخطوة التي اقرها الناقل الجوي الوطني، جاءت للمرة الثانية تواليا. تجسيدا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء في 2 مارس 2023. والقاضية بتقديم تخفيضات استثنائية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج. حتى يتسنى لهم قضاء شهر رمضان المبارك في رحاب وطنهم. ما يبرز جليا البعد المواطناتي الذي تلتزم به الخطوط الجوية الجزائرية.