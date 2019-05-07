50 % زيـــادات فـي الأسعـــار.. “كليتو البلاد با الخضّاريين”

التجار لم يحترموا السعر المرجعي للخضر واللحوم الذي حددته وزارة التجارة

اللحم الغنمي بـ 1600 دينار ولحم البقر بـ1400 دينار

البطاطا بـ 70 دينارا.. الطماطم بـ170 دينار والكوسةبـ130 دينار

شهدت مختلف الأسعار المرجعية للخضر والفواكه التي حددتها مصالح وزارة التجارة، في أول يوم من شهر رمضان المبارك، ارتفاعا بلغ نسبة 50 من المئة.

في وقت نظم العديد من أعوان الرقابة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة للضغط على مصالح سعيد جلاب للتكفل بلائحة المطالب المرفوعة المهنية منها والاجتماعية.

وحسب جولة قامت بها النهار أمس، لبعض الأسواق في العاصمة، للاستطلاع أكثر عن مدى التزام التجار بالسعر المرجعي الذي حددته وزارة التجارة لهذا الشهر الفضيل.

حيث بلغ سعر البطاطا 70 دينارا للكيلوغرام الواحد، والبصل بـ دينارا، فيما سجل سعر الطماطم 120 دينار، والخياربـ130 دينار.

أما «الماشطو» فسعره بلغ 260 دينار، والكوسة بـ130 دينار ، والبسباس واللفت بلغ 100 دينار.

فيما وصل سعر الجزر 90 دينارا، و«الكرافس» 200 دينار والزيتون الأخضر 450 دينار، الزيتون الأسود 400 دينار.

فيما بلغ سعر التفاح والتمر 650 -800 دينار للكيلوغرام الواحد، والموز بـ 280 دينار.

فيما شهدت أسعار اللحوم الحمراء أسعارا جنونية مقارنة بالسعر الذي حددته وزارة التجارة، حيث يتم بيع لحم الغنمي بـ1600 دينار الواحد، ولحم البقر بـ1400 دينار.

المدير العام لمجمع تثمين المنتوجات الفلاحية مصطفى بن حنيني:

«طرح 250 طن من الطماطم خلال شهر رمضان لكسر الأسعار»

سعر الكيلوغرام الواحد سيكون بـ 110 دينار في أسواق التجزئة

قال المدير العام لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية، مصطفى بن حنيني، إنه سيتم تسويق 250 طن من الطماطم، خلال شهر رمضان.

بغرض تخفيض أسعار هذه المادة الرئيسية التي تعرف ارتفاعا منذ أسابيع، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بين 90 و110 دينار في أسواق التجزئة.

أما بالنسبة للتمور سيتم بيعها بسعر 150 دينار بالنسبة لعلبة 500 غرام، وفي الأسواق بسعر 250 دينار.

وأوضح بن حنيني خلال ندوة صحافية، أن المجمع قرر وضع كل مخزوناته من الطماطم في السوق من أجل جعلها في متناول الجميع.

خلال شهر رمضان وكسر الأسعار، مؤكدا أنه سيتمكن المستهلك من اقتناء الطماطم بـ80 دج للكيلوغرام،في حين أن سعرها قارب 100 دينار بأسواق الجملة في الأيام الأخيرة.

وصرح الرئيس المدير العام بالقول «فضلنا عدم بيع منتجاتنا من الطماطم في أسواق الجملة ووضعها مباشرة في متناول المستهلك النهائي على مستوى نقاط بيعنا».

مضيفا أن المؤسسات العمومية كانت دائما السباقة باتخاذ المبادرات الرامية لضبط السوق.

مضيفا أنه تم إنتاج جميع كميات الطماطم التي يسوقها المجمع في رمضان داخل البيوت البلاستيكية، موضحا أن دخول الطماطم الموسمية إلى الأسواق لن يتم قبل مطلع جوان.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المجمع في كل رمضان يقوم بتسويق منتجاته الفلاحية مباشرة للمواطنين، غير أنه يقوم للمرة الأولى بطرح مادة الطماطم في نقاط بيعه الرمضانية.

مؤكدا أنه سيقوم المجمع بتسويق 200 طن من التمور و50 طنا من الزيتون، إضافة إلى كميات معتبرة من زيت الزيتون.

قصد تحقيق الوفرة في هذه المنتجات التي تعرف إقبالا كبيرا في شهر رمضان وبأسعار «جد تنافسية».

وأكد المدير العام دخول أنواع أخرى من المنتجات الفلاحية إلى السوق في النصف الثاني من رمضان إذا سجلت أسعارا مرتفعة.

وأوضح من جهة أخرى، أن تواجد نقاط بيع منتجات المجمع في كل من حي «كيتاني» بباب الواد وحسين داي الجزائر العاصمة وكذا وهران وبسكرة.

يندرج في إطار خطة التموين بالمنتجات الفلاحية لشهر رمضان، التي تشرف عليها وزارتا الفلاحة والتجارة إلى جانب وزارة الداخلية.

وقال ذات المتحدث، إن خطة التموين بوضع أسعار مرجعية للخضر الأساسية والموز ولحم البقر المستورد، حيث شرع في تطبيقها بكافة أسواق الوطن، أول أمس الأحد.

حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بين 60 و80 دينارا عند البيع بالجملة و90 و110 دينار في أسواق التجزئة.

أما بالنسبة للتمور فسيتم بيعها بسعر 150 دينار بالنسبة لعلبة 500 غرام، وفي الأسواق بسعر 250 دينار.

يذكر أن مجمع تثمين المنتوجات الفلاحية الذي تأسس في ديسمبر 2016 عقب عملية إعادة هيكلة شركات مساهمات الدولة.

يسير 74 مزرعة نموذجية من بينها 33 مزرعة بالشراكة مع متعاملين خواص، ويهدف بشكل رئيسي إلى متابعة وتطوير مختلف الشعب الفلاحية وتثمين المنتجات الفلاحية.