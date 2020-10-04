50 شابة باحثات عن عمل تشاركن في برنامج الإرشاد للسفارة الأمريكية بالجزائر

أقامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع وورلد لارنينغ، حفل تخرج لخريجي برنامج “بوصلة” للإرشاد في 26 سبتمبر بولاية وهران وفي الثالث من أكتوبر الجاري بالجزائر

وحسب بيان للسفارة الأمريكية فقد ربط البرنامج الموسع هذا العام 50 شابة. من الباحثات عن عمل مع عشر مرشدات رائدات في مجالاتهن.

وشمل البرنامج التخصصات التالية، هندسة البترول، وعلوم الكمبيوتر، والإلكترونيات بهدف تطوير المهارات الشخصية للمشاركين، وبناء شبكتهم المهنية، وتدريبهم على النجاح في عملية التقديم للوظيفة.

وترأس القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة غوتام رانا الحدث وأثنى على تفاني المشاركين في هذا العام.

وقال غوتام رانا في هذا السياق “عندما أتيحت لكن هذه الفرصة، تبنيتن اللحظة. لقد استثمرتن وقتكن وطاقتكن، وأظهرتن الدافع والتحفيز وضحيتن للاستثمار في مستقبلكن.

وأضاف “أنكن تملكن هذا النجاح، وأقدم لكن أعمق التهاني”

وغطت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر كافة النفقات على مدى فترة 10 أشهر، كما فعلت مع عديد البرامج الرائدة في عام 2019.

وفي هذا العام، وسع البرنامج نطاقه ليشمل النساء من الجزائر العاصمة ووهران.

ويعد برنامج بوصلة للإرشاد أحد البرامج العديدة التي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز إشراك النساء والشباب في السياسة والمجتمع والاقتصاد كأولوية عالمية.

وأضاف البيان أن صحة وسلامة المشاركات في البرنامج أولوية قصوى لسفارة الولايات المتحدة في الجزائر، جزء كبير من البرنامج تم عن طريق الانترنت.

كما قامت السفارة بالسهر على تطبيق أقصى معايير التباعد الاجتماعي وإجبارية ارتداء الأقنعة الواقية بالإضافة إلى استخدام فضاء ذو تهوية ممتازة كما وفرت معقمات اليدين أثناء حفل اختتام البرنامج.