50 طالبا يشكلون الدفعة الأولى وطنيا في تخصص تكنولوجيا السيارات

أخبار الجزائر
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50 طالبا يشكلون الدفعة الأولى وطنيا في تخصص تكنولوجيا السيارات
بقلم محمد سعداوي

سيشكل 50 طالبا من مختلف ولايات الوطن الدفعة الأولى لطلبة تخصص تكنولوجيات السيارات الذي سينطلق ابتداء من هذه السنة.

كشف المكلف بالأعلام على مستوى جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران معمر بودية، أنه تم قبول 50 طالبا في تخصص تكنولوجيا السيارات.

وتعتبر هذه الدفعة الأولى من نوعها على المستوى الوطني في هذا التخصص الجديد، الذي يدخل منظومة التعليم العالي هذه السنة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه يتم حاليا التحضير لإطلاق تخصصين جديدين بالجامعة وهما تسيير سلسلة الإنتاج والصيانة.

وتم التحضير لهذه التخصصات بالشراكة منع متعاملين اقتصاديين من مجال صناعة السيارات لتحديد الاحتياجات الحقيقة من اليد العاملة المؤهلة.


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