50 مليار دينار لتهيئة موقع “حوش الريح”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، أن التهيئة الخارجية لموقع “حوش الريح” قطب الصفصاف أخذت وقت وموارد مالية كبيرة. حيث تم تخصيص تقريبا 50 مليار دينار جزائري إلا للطرقات والتهيئة الخارجية.

كما أوضح، وزير السكن، خلال زيارة تفقد لموقع حوش الريح، أن انشغال القطاع كان تحصين الموقع جيدا، قائلا “وهذا ما توصلنا إليه”. مشيرا إلى أن أشغال التهيئة الخارجية في الموقع تشرف على الانتهاء.

وفيما يخص السكنات، أكد وزير السكن أن نسبة الانجاز ستنتهي تقريبا في 6500 وحدة سكنية. أما التجهيزات العمومية، فقال المسؤول الأول على القطاع، أن هناك تقريبا 14 تجهيزا عموميا فيما يخص المدارس الابتدائية والثانوية والمتوسطات، والعيادات. حيث قبل نهاية السنة سيتم الانطلاق في أشغال مركز البريد بموقع حوش الريح.

وأشار وزير السكن، إلى وجود اتفاق ما بين الوزارات على أن تكون هناك تهيئة لمقرات المياه وسونلغاز. كما تم إسداء أوامر لوكالة “عدل” من أجل تسهيل وضع الألياف.

كما وعد وزير السكن المواطن، بالعمل بطريقة متواصلة، وأخذ بعين الاعتبار جميع المشاكل المطروحة وكذا توفير كل الموارد المالية .

إجراءات صارمة ضد التقاعس

وافاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في وقت سابق، أن “تقييم الإطارات في القطاع متواصل”. مضيفا “ستقوم الوزارة بالإجراءات اللازمة ضد التقاعس والتأخر”.