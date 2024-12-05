50 مليون دولار لكل ناد.. ثلاثي جزائري في مونديال الأندية

سيمثل الثلاثي الجزائري يوسف بلايلي و محمد أمين توغاي ورامي بن سبعيني، الكرة الجزائرية في مونديال الأندية الذي سيجرى بالولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

وسيفوز الثلاثي الجزائري بمبلغ 50 مليون دولار رفقة فرقهما الترجي التونسي ونادي بوروسيا دورتموند، بفضل المشاركة فقط، دون الحديث عن المكافت الأخرى.

وكشف موقع ” Sports Illustrated” الأمريكي، أن كل فريق من الـ32 نادياً المشاركة في العرس المونديالي، سينال “50 مليون دولار” وحتما ستكون المكافأة مغرية لكل لاعب.

مضيفا أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا ستكون من أكثر البطولات ربحيةً في كرة القدم العالمية.

فيما سيحصل حامل لقب المونديال على مبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافآت مالية أخرى.

وسيواجه الثنائي الجزائري يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي في دور المجموعات فرق فلامينغو، وتشلسي وكلوب ليون.

أما الدولي الجزائري الآخر، رامي بن سبعيني فسيواجه رفقة بوروسيا دورتموند، أندية فلوميننسي وأولسن وصان داونز.