50 مليون للفوز ببيكانتو.. تاجر ينصب على 150 ضحية!

تعرض حوالي 150 شخصا من مختلف ولايات الوطن، إلى عملية نصب من طرف تاجر يملك شركة خاصة تقع بحي زرهوني مختار “حي الموز” بالمحمدية شرق العاصمة، المسماة ” ايقل فلاير”، الذي يتواجد صاحبها في حالة فرار بالخارج.

وبحسب المعلومات المتوفرة في ملف القضية التي ستعرضه محكمة الجنح بالدار البيضاء الشهر الجاري. فإن الوقائع انطلقت بناء على عشرات الشكاوى تلقتها مصالح الأمن بولايتي بومرداس والعاصمة. مفادها أن الشركة محل المتابعة، نصبت على زبائنها الضحايا أموال طائلة، بعد عروض مغرية بادرت بها. والبداية كانت بالمؤسسة الأم الواقعة بولاية بومرداس. قبل أن ينقل مقرها إلى العاصمة بحي “الموز” بالمحمدية.

تفاصيل النصب على الضحايا من طرف التاجر

كما يفيد الملف القضائي بإن الشركة “ايقل فاير” ذات المسؤولية المحدودة. كانت قد أوهمت المواطنين الذين في حاجة ماسة لكسب سيارة جديدة. بتمكينهم من سيارة من نوع “بيكانتو” وما يوازيها من نوع آخر مقابل أن يدفع الزبون مبلغ 50 مليون سنتيم.

وبحسب العقد الذي اطلعت عليه “النهار” فإن الشركة اشترطت على زبائنها عدة بنود للاتزام بها. منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل. وهذا لمدة 8 أشهر. وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام اجال التأخير.

كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. وذلك بترك الآراء حوا المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الاشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته.

وبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن التاجر مارس عليهم طرقا احتيالية وتدليسية. لعدم تميكنهم من سيارة جديدة، بالرغم من استلامها مبلغ 50 مليون من كل زبون. بحيث تبين في خضم التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن بباب الزوار. أن صاحب الشركة لاذ بالفرار إلى اسبانيا بعدما جنى أموال طائلة من الضحايا محل النصب.

كما تمكن المحققون بعد إذن من نيابة محكمة الدار البيضاء، وسماع الأطراف المدنية لمباشرة التحقيقات في ذات القضية. من توقيف المتهم الثاني الذي كان يقف على تسيير الشركة بحي زرهوني مختار. بعد فرار صاحبها إلى الخارج، ونقل مقرها من بومرداس إلى العاصمة.

ومن المنتظر أن يمثل المتهم الموقوف شريك المتهم الفار، بتهمة النصب الموجه الى الجمهور. أمام هيئة المحكمة ومواجهته بالوقائع المنسوبة اليه. في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة القادمة.

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