50 %من الجزائريين يشاهدون داقيوس ومقيوس.. الرايس قورصو ومشاعر في وقت الذروة

أظهرت نتائج سبر الأراء لكل من معهدي “أم أم أر وإيمار” المتخصصان في الدراسات وسبر الأراء عن اعتلاء قناة “النهار” لنسب مشاهدة قياسية في شهر رمضان الكريم.

حيث بينت الدراستين المختلفتين في العينات المختارة تقارب نتائجهما كون قناة النهار تي في استطاعت جمع العائلة الجزائرية على مشاهدة برامجها التي كانوا ينتظرونها بكل حرقة وعلى رأسها الرايس قورصو، داقيوس ومقيوس ومشاعر.

وأفادت نتائج الدراسة لمعهد “أم أم أر” أن 50 % من الجزائريين شاهدوا برامج “النهار تي في” وقت الذروة أي من الساعة الثامنة إلى التاسعة ونصف ليلا.

واستقطبت قناة “النهار تي في” مشاهديها ببرامج عالمية، شارك فيها عمالقة التمثيل الجزائري على غرار صالح أوقروت، نبيل عسلي وحسان كشاش وكوكبة من الممثلين الذين جمعوا العائلة الجزائرية وقدموا لها أجمل المشاهد والرسائل الهادفة.

وأكدت نتائج سبر الأراء، على تفوق طفيف لا يتعدى 10 % لنسبة مشاهدة النساء، بالمقارنة بالرجال إلا أن الإختيار بقي على نفس البرامج..

الفكاهة مع دقيوس ومقيوس، الأكشن والمغامرة مع الرايس قورصو والدراما مع مشاعر الذي أبهر المشاهد الجزائري في المحتوى والأداء أو المستوى التقني العالمي.

دون أن ننسى بقية البرامج الأخرى للزملاء الصحفيين، الذين بذلوا أقصى جهودهم لتلبية رغبة المشاهدين خاصة برامج الكاميرة الخفية التي عودونا عليها وهي من اختصاص قناة “النهار تي في” منذ سنوات.

وأوفت قناة “النهار تي في” بوعدها لمشاهديها باقتناء برامج ترقى إلى مستوى ذوقهم الرفيع وحسهم الفني المتميز، فأوفت وكانت في الموعد وستواصل العمل والجهد لتكون عند حسن ورضى مشاهديها إلى غاية نهاية الشهر الفضيل.