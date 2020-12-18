عاجل

50 نائبا بريطانيا ينددون بقرار ترامب حول سيادة المغرب على الصحراء الغربية

أخبار العالم
  • -
  • 0
50 نائبا بريطانيا ينددون بقرار ترامب حول سيادة المغرب على الصحراء الغربية
بقلم ط.خير الدين

أدان 50 نائبا بالبرلمان البريطاني، اليوم الجمعة، اعلان الرئيس ترامب عن سيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وجاء هذا في  رسالة موجهة الى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث، دومينيك راب.

وأعرب هؤلاء النواب، الذين ينتمون الى مختلف الأحزاب السياسية عن أملها في أن يتراجع الرئيس بايدن عن هذا القرار السيئ.

مطالبين في هذا الصدد من حكومة المملكة المتحدة التأكيد مجددا والعمل على إلتزامها بتسوية النزاع على أساس الشرعية وبموجب القانون الدولي.

كما ذكرت الرسالة بأن وضع الصحراء الغربية لا يمكن أن يقرر الا من طرف شعبها.

وأشاد النواب بموقف الحكومة البريطانية تجاه إعلان ترامب بالتأكيد على موقفها فيما يخص الحل النهائي للقضية الصحراوية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=936735

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com