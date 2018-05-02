50 وفاة في 1146 حادث مرور خلال شهر واحد

سجلت مصالح الأمن العمومي الشهر الفارط، 1146 حادثا مروريا على مستوى المناطق الحضرية، توفي خلالها 50 شخصا وجرح 1356 آخرين.

وأرجعت المصالح المختصة، أن العامل البشري يعد دائما السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور بنسبة 97.20 بالمائة، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

اما بالنسبة للإجراءات العملياتية المتخذة من قبل مرور الأمن الوطني، تم تسجيل في نفس الفترة 8685 جنحة مرور و1724 مخالفة التنسيق.

مع وضع 2284 مركبة في المحشر، كما تم تسجيل أيضا 87592 غرامة جزافية مع سحب 25123 رخصة سياقة.