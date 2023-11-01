50 وكالة سياحية لتنظيم حج 2024 وهذه القائمة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، عن قائمة نهائية تضم 50 وكالة سياحة وأسفار مؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 1445ه/2024 م.

وجاء في بيان للديوان، أنه وبناء على القرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المتضمن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1445ه/2024 م. فإن الديوان يعلن عن قائمة تضم 50 وكالة مؤهلة لتنظيم موسم الحج المقبل وفق مطارات الإقلاع المعتمدة”.

ويتعلق الأمر بكل من المتعاملين الوطنيين سياحة وأسفار الجزائر والديوان الوطني الجزائري للسياحة.

فيما تتوزع باقي الوكالات عبر كل من مطارات قسنطينة, وهران, تلمسان, عنابة, ورقلة, باتنة, الأغواط, وغرداية, إضافة إلى مطار الجزائر الدولي”.