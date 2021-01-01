50 يوما من القصف الصحراوي..والجيش “المخزني” يستمر في تكّبد الخسائر !

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ50، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الخميس، قواعد القوات المغربية في منطقة روس اودي الصفى قطاع السمارة .

كما تم قصف معاقل الجيش “المخزني” في منطقة ام الدقن قطاع البكاري مرتين متتاليتين.

أما بالنسبة لليوم الجمعة، فلقد دكّ القصف الصحراوي، معاقل جيش “المخزن” في منطقتي الشيظمية وتنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى قصف عنيف على تخندقات الجنود المغاربة بمنطقة روس اوديات اشديدة قطاع الفرسية يضيف نفس البيان.