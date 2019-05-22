«50 ٪ تخفيضات في الفنادق لفائدة موظفي القطاعات العمومية»

فتح 49 شاطئا جديدا ومجانية الدخول لـ459 شاطئ.. وزير السياحة:

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، عن جملة من الإجراءات الخاصة بموسم الاصطياف 2019.

من خلال تخفيض في أسعار كراء الغرف الفندقية العمومية، لفائدة موظفي القطاعات العمومية، والتي قد تصل إلى 50 ٪، فيما تصل التخفيضات أمام للعائلات الجزائرية إلى نسبة 20 ٪.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السياحة، عبد القادر بن مسعود، في تصريح له على هامش اجتماعه بإطارات الوزارة للتحضير لموسم الاصطياف 2019.

أن قطاع الوزارة سطر برنامجا مكثفا من أجل إنجاح موسم الاصطياف لهذه السنة، من خلال إنجاز 96 مركبا سياحيا وفنادقيا.

بطاقة استيعاب تصل إلى 12 ألف سرير، والتي ستدخل حيّز الاستغلال خلال الصيف.

وكشف الوزير بن مسعود، عن مقترح مراجعة الاتفاقية التي ستبرم بين قطاع السياحة، مع الشريك الاجتماعي، الأسبوع القادم.

من خلال التخفيض في أسعار الفنادق والمركبات السياحية، لفائدة العمل في القطاعات العمومية، والتي تتراوح ما بين 40 و50 ٪.

فيما ستكون هناك عروض للعائلات الجزائرية للاستفادة من تخفيضات في المركبات السياحية والفنادق العمومية، تتراوح بين 15 و20 ٪.

فيما أكد بن مسعود، جهود الدولة في مجال عملية تسهيل التأشيرة للدخول إلى الجزائر، والتي تكون في ظرف 24 ساعة.

وأيضا بالنسبة للمغتربين لزيارة الوطن، بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى، حتى تنفتح الجزائر عن العالم الخارجي.

وتحدث وزير السياحة، عن مخطط موسم الاصطياف، من خلال فتح 49 شاطئا جديدا على مستوى 14 ولاية ساحلية.

ليصل عدد الشواطئ الممسوحة للسباحة إلى 459 شاطئ، لفائدة المصطافين خلال موسم 2019، والتي ستفتح خلال الإعلان الرسمي لموسم الاصطياف والذي سيكون بداية جوان القادم.

وقال بن مسعود، إن «القانون واضح وأن مجانية الشواطئ مضمومنة للمواطن»، مشيرا إلى «أن الخدمات المقدمة داخل الشواطئ ستكون بمقابل».

مؤكدا أنه «في حال تم تسجيل اعتداء على القانون فإن السلطات المعنية ستعاقب المخالفين بقوة القانون»، داعيا الولاة إلى ضرورة ضمان مجانية الشواطئ.