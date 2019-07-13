50 ٪ من مشاريع LPA ستكون شقق F3

وزارة السكن تحدّد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم

50 مترا لشقة F2 و105 أمتار لشقة F5 لمساكن في مشاريع الترقوي العمومي

القرار يطبق على المساكن في جميع البلديات باستثناء تلك التابعة لولايات الجنوب

أفرجت وزارة السكن والعمران والمدينة عن القرار الذي يحدّد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، كما حدّد دفتر الشروط نسب التوزيع النهائي للسكنات حسب نمطها.

وجاء في القرار المؤرخ في 27 جانفي 2019 المتمّم للقرار المؤرخ في 30 جانفي 2018، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 40، بأنه يتم إنجاز السكن الترقوي.

المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج مسكن ذي غرفتين أو ثلاث غرف أو أربع غرف أو خمس غرف في جميع البلديات باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.

وتحدد مساحة السكن الجماعي أو شبه الجماعي بـ 50 مترا مربعا على الأقل قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي غرفتين و70 مترا مربعا قابلا للسكن.

بالنسبة للسكن ذي 3 غرف و85 مترا مربعا قابلة للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع غرف و105 أمتار مربعة قابلا للسكن من 5 غرف.

من جهة أخرى، تضمن الملحق الأول دفتر شروط يحدد المواصفات التقنية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.

والذي يشير إلى أنه يمكن أن ينجز السكن الترقوي المدعم داخل بنايات جماعية حسب نمط سكن.

ذي غرفتين أو ثلاث غرف أو أربع غرف أو خمس غرف في جميع البلديات باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.

وحسب دفتر الشروط، يجب أن توزع المساكن حسب نمطها بنسبة 20 من المئة على الأكثر للمساكن من غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا قابلا للسكن.

و50 بالمئة على الأقل للمساكن من ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلا للسكن، و30 بالمئة على الأكثر للسكنات من أربع غرف بمساحة 85 مترا مربعا.

والمساكن من 5 غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلا للسكن، مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 بالمئة بالنسبة للمساحات.

كما يقدر التوزيع النهائي لكل مشروع محليا دون تجاوز النسب القصوى المحددة بـ20 من المئة للمساكن من غرفتين و30 من المئة للمساكن من أربع غرف أو 5 غرف.