500 ألف قنطار حبوب وزعت على المطاحن خلال اليومين الأخيرين

أفادت مصادر رسمية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لـ “النهار أونلاين” بأن كميات الحبوب على اختلاف أنواعها من صلب ولين التي وزعت على المطاحن العمومية والخاصة خلال اليومين الأخيرين فاقت الخمسمائة ألف قنطار من أجل تلبية احتياجات السوق التي عرفت ارتفاعا كبيرا من حيث الطلب الفردي على المنتوج هذا.

واكدت على أن الكمية الموزعة تعتبر كتسبيق لحجم استهلاك بمعدل خمسة أيام كاملة.

وسيطلق الديوان الجزائري المهني للحبوب مناقصات دولية أخرى لاقتناء الحبوب خاصة ماتعلق منها باللين على اعتبار أن النوع الصلب حققت فيه السلطات اكتفاء ذاتيا بانتاجه محليا شأنه شأن مادة الشعير التي تنتج هي الاخرى محليا.

وكان الديوان المهني للحبوب قد اقتنى كميات قدرت بستة ملايين قنطار موخرا من القمح اللين من عدة دول شملت فرنسا والارحنتين على وجه الخصوص.