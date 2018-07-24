500 طفل يشارك في كأس الجزائر للحساب الذهني

انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات الطبعة الأولى لبطولة كأس الجزائر للحساب الذهني بمشاركة 500 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5و15 سنة.

هذه البطولة التي تؤهل لكأس العالم المزمع تنظيمها باليابان في 5 أوت المقبل.

وبعد تقسيم المشاركين حسب الفئات العمرية من 5 إلى 15 سنة والمستويات المتنافس فيها 5 مستويات.

استهلت البطولة بإجراء امتحان كتابي باستعمال المعداد يضم 50 عملية حسابية.

ثم الانتقال إلى الامتحان البصري باستعمال ذات المعداد، يضم 20 عملية.

ثم الامتحان التخيلي الذي يتم دون استعمال المعداد يضم 20 عملية.

ويعتمد الحساب الذهني محل البطولة على استخدام ما يسمى ب “الأباكوس” أو المعداد الياباني لإجراء عمليات حسابية متنوعة.

ثم الانتقال للحل الذهني لإجراء عمليات طويلة بالاعتماد على التخيل فقط.