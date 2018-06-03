500 عون حماية المدنية خلال موسم الإصطياف بمستغانم

تم بمستغانم تجنيد أزيد من 500 عون من أعوان الحماية المدنية خلال موسم الاصطياف الذي افتتح في بداية الشهر الجاري.

وفي إطار جهاز حراسة الشواطئ 36 التي تم فتحها للسباحة خلال هذا الموسم.

قامت الحماية المدنية بتجنيد 105 منقذ مهني و10 غطاسين محترفين وتوظيف 360 منقذا موسميا.

كما تم تسخير 8 سيارات إسعاف وطاقم طبي وشبه طبي متكون من 32 مسعفا لنقل وتحويل الغرقى والمصابين.

وتم تجهيز الشواطئ ب 36 مركز للمراقبة بما فيها ثلاثة مراكز جديدة بشاطئ “كاب إيفي” و”الدكارة” ببن عبد المالك رمضان.

وشاطئ “مرسى الشيخ” ببلدية أولاد بوغانم والتي تم فتحها للسباحة خلال هذا

الموسم.

وتم توفير زوارق مخصصة لمراقبة المصطافين والبحث والإنقاذ في عرض البحر وفي الأعماق في حالات الغرق.

وخصصت الحماية المدنية هذه السنة ما قيمته 25 مليون دينار جزائري لموسم الاصطياف.

تم توجيهها لاقتناء مواد صيدلانية ومعدات لتجهيز سيارات الإسعاف ولدفع رواتب العمال الموسميين خلال 4 أشهر.