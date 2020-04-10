500 غرفة واطباء لاخضاع عمال المؤسسة الوطنية للتنقيب لحجر صحي

وضعت خلية الأزمة على مستوى المؤسسة الوطنية للتنقيب، خمسمائة غرفة بفنادق في منطقة حاسي مسعود من اجل اخضاع العمال للحجر الصحي.

وحسب وثيقة صادرة عن مديرية الموارد البشرية تحصلت”النهار أونلاين” على نسخة منها، فإنه واستكمالا لطريقة العمل بالتناوب اعتبارا من الثاني والعشرين مارس المنقضي وبعد تمديد ٱجال الحجر الصحي الى مابعد تاريخ الرابع من أفريل الجاري٫ فإن خلية الأزمة قررت توفير خمسمائة غرفة في فنادق بحاسي مسعود ضمانا لاستمرار النشاط.

وأكدت خلية الأزمة على أنه تم وضع طبيب في كل فندق لمتابعة الوضع الصحي وكذا اعوان امن داخلي لضمان سلامتهم.

وبشان الذين ثبت عجزهم للالتحاق بعملهم، فإن المؤسسة -حسب الوثيقة- ستسخر لهم حافلات من أجل نقلهم من مكان الاقامة الى مقر العمل .