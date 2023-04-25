500 مليار دج خسائر الخزينة العمومية في قضية السعيد بوتفليقة والإخوة كونيناف وآخرون

بعد 4 أيام متتالية من انطلاق محاكمة المتهمين ال72 في قضية المستشار السابق برئاسة الجمهورية المتهم الموقوف المدعو السعيد بوتفليقة. والاخوة كونيناف ورجال أعمال، وبرلمانيين سابقين. وبعد اعلان القاضي غلق أبواب الاستجابه وفتح أبواب المرافعة. التمست ممثل الخزينة العمومية المتأسسة كطرف مدني في قضية الحال، تعويضا قدره 500 مليار دج. يدفعه المتهمون محل المتابعة بالتضامن للخزينة العمومية جبرا بالاضرار اللاحقة.

وتوبع السعيد بوتفليقة والاخوة كونيناف ورجال أعمال وبرلمانيين سابقين، بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية. المتعلقة بجنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف .