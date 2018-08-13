500 مليون قرض من دون فائدة لشراء مساكن!

يقدمها بنك الإسكان، لأصحاب المداخيل التي تتجاوز 7 ملايين سنتيم

قروض بقيمة 50 مليون سنتيم للزبائن الذين يرغبون في إعادة تهيئة منازلهم

كشفت مصادر مسؤولة من بنك الإسكان الجزائر، عن إطلاق عروض جديدة مع نهاية سنة 2018، حيث سيتم منح قروض بقيمة 500 مليون سنتيم لفائدة المواطنين والزبائن لشراء مساكن ومن دون فوائد ربوية، وذلك في إطار الصيرفة الإسلامية.

وأوضحت مصادر من بنك الإسكان الجزائر، في اتصال مع «النهار»، أمس، أن البنك أطلق عروضا جديدة أمام المواطنين وزبائن البنك، من خلال فتح الاستثمارات المتعلقة بالودائع، عن طريق سندات للاستثمار غير المخصصة.

حيث تسمح هذه المعاملة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بإيداع أموالهم لدى البنك للاستفادة من نسب الأرباح الناجمة عن العمليات التشاركية والأنشطة التجارية للبنك في إطار المعاملات الإسلامية ومن دون فوائد ربوية.

مؤكدا، أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من أرباح هذه العملية، من خلال إيداع 100 ألف دينار فما فوق للاستفادة.

وأفاد نفس المصدر، أن مصالح بنك الإسكان الجزائر، بصدد التحضير لتمويلات جديدة بخصوص شراء مساكن أو تهيئتها، عن طريق قروض من البنك وبصفر فوائد، حيث سيمنح البنك قروضا بقيمة 500 مليون سنتيم لفائدة المواطنين والزبائن الذين لهم مداخيل أكثر 70 ألف دينار لشراء مساكن.

كما سيمنح البنك أيضا، قروضا بقيمة 50 مليون سنتيم للزبائن الذين يرغبون في إعادة تهيئة منازلهم، وحسب طبيعة الملف المقدم لدى مصالح البنك.

وستنطلق هذه العملية نهاية سنة 2018، كما قال المتحدث «هذه القروض تكون من دون فوائد ربوية، وتدخل في إطار الصيرفة الإسلامية».

وأوضحت المصادر لـ«النهار»، أن البنك الإسكان الجزائر باشرت عملية التمويلات بالمؤسسات الكبرى والمتوسط والمرابحة والسلم، كمرحلة تجريبية، ليتم تعميم العملية التشاركية مع المقاولين والمرقيين العقاريين قصد إنجاز مشاريع ومرافق عمومية.