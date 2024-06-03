500 منصب للالتحاق بمهنة مترجم رسمي

اجتاز أمس الأول قرابة 1000 مترشح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي الذي تم تنظيمه من قبل وزارة العدل.

وقد اجتاز المترشحون امتحان المسابقة على مستوى كلية الحقوق بسعيد حمدين للظفر بـ 500 منصب تم فتحه قصد تغطية العجز المسجل في هذا الميدان، وسط إجراءات محكمة ورضى من قبل المترشحين الذين ارتاحوا لأجواء المسابقة .

وقد أكد المرشحون أنهم انتظروا هذه المسابقة كثيرا، خاصة وأنها لم تفتح منذ سنة 2011، وهو ما انتظره المتخرجون من كلية اللغات طيلة سنوات.