5084 محبوسا يجتازون إمتحانات البكالوريا الأحد القادم

يشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إعطاء إشارة انطلاق إمتحان شهادة البكالوريا.لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية، دورة جوان 2021.يوم الأحد القادم، بمؤسسة إعادة التربية باتنة، إبتداء من الساعة الثامنة صباحاً.

وحسب بيان لوزارة العدل، اليوم الخميس، تم تسجيل هذه السنة 5084 محبوساً مترشحاً لنيل شهادة البكالوريا، بزيادة تفوق 59 بالمائة مقارنة بدورة 2020.منهم4977 محبوساً، و107 محبوسة، موزعين على مستوى 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

ويتوزع المحبوسون الذين سيجتازون إمتحان شهادة البكالوريا حسب الشعب التالية:آداب وفلسفة: 4911.ولغات أجنبية: 18، والرياضيات: 08، والعلوم التجريبية: 72 والتسيير والاقتصاد: 71.وهندسة كهربائية 3، وهندسة طرائق 1.

وتجرى هذه الامتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.ويؤطرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية، وفقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية.

وأشار البيان، إلى إنه وخلال هذا الموسم 2020- 2021، تم تسجيل 35922 محبوساً تابعوا الدراسة بمختلف الأطوار موزعين كما يلي: التعليــم عن بعد: 28917 محبوساً. والتعليم العالي: 52 محبوساً، ومحو الأمية: 6953 محبوساً.وتلقى المترشحون دروساً للدعم تحت إشراف 1061مؤطراً، تحضيراً لمختلف امتحانات نهاية السنة.

هذا وكشف بيان وزارة العدل، إنه وفي سابقة أولى من نوعها على مستوى المؤسسات العقابية، إجتاز المحبوسون الفروض بالطريقة الإلكترونية عوض الطريقة الكتابية الكلاسيكية السابقة، وذلك باستعمال الشبكة الداخلية ” الأنترنت ” الخاصة بوزارة العدل. وبمرافقة ودعم من المصالح المختصة بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وفي مجال التكوين المهني والحرفي، فقد تم تسجيل 35486 محبوساً، موزعين على 142 اختصاص.منهم 34409 محبوساً مسجلاً في التكوين المهني، و1077 محبوساً مسجلاً في التكوين الحرفي.