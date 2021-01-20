51 ألف محل رئيس الجمهورية و632 سوقا غير مستغل

أفاد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، أن القطاع أحصى 51 ألف محل رئيس الجمهورية غير مستغل.

وأضاف سامي قلي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم النظر فيها لاستغلال هذه المحلات من جهات أخرى قريبا.

وقال قلي، إن هناك 632 سوقا منجز ولم يتم استغلاله حتى الآن، مشيرا إلى أن لجانا تم تنصيبها للنظر بالأمر.

وأكدت هذه اللجان –على حد قول المتحدث- على ضرورة تدخل الولاة لإعادة بعث النشاط فيها للقضاء على النشاط الموازي والبطالة.

وأبرز المسؤول، إدماج 31 ألف ناشط رسمي واستحداث 40 رمز نشاط الخاص بنشاط التجارة المتنقلة وبدون شروط أو بيروقراطية إدارية.

وأشار قلي، إلى أنه تم تسجيل أزيد من 2000 سجل تجاري جديد في عام 2020 في هذا المجال.