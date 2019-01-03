51 جريحا منهم 18 شرطيا بعد ليلة شغب وسط شوارع جيجل

هدوء حذر ساد أحياء المدينة يوم أمس

الشرطة تحقق مع أكثر من 30 موقوفا في أحداث مباراة الكأس

ساد، منذ نهار أمس، مدينة جيجل هدوء حذر وحالة ترقب أمني مكثف بعد عشية سوداء وأعمال شغب واسعة اتسعت رقعتها من داخل ملعب الشهيد «رويبح حسين» الذي احتضن مباراة الكأس بين فريق شباب حي موسى والضيف مولودية العاصمة.

إلى وسط المدينة وإلى ساعات متأخرة من الليل، أين طالت عمليات التخريب المركبات وبعض الواجهات التجارية.

وحسب مصادر محلية، فإن الجهات الأمنية واصلت تحقيقاتها بالاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة من أجل توقيف أشباه الأنصار الذين استغلوا الموقف للتحريض وتحويل العرس الكروي إلى أعمال شغب وفوضى وتخريب.

كما تواصلت عملية نقل أقوال الموقوفين الذين تجاوز عددهم 30 شخصا تم ضبطهم من طرف قوات مكافحة الشغب وباقي عناصر الأمن الذين تمكنوا من السيطرة على الوضع مع تسجيل إصابة 18 عنصر أمن، في حين بلغت الحصيلة الكلية باحتساب المشجعين المصابين 51 جريحا نقلوا إلى مختلف المصحات العمومية لتلقي العلاج. و

لم يستبعد متابعون تجاوز الحصيلة وبلوغها أكثر من 80 مصابا بالنظر على حدة الاشتباكات والتراشق الكثيف بالحجارة، وتفادي الجرحى تلقي العلاج بالمصحات هروبا من المتابعات الأمنية.