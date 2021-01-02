51 يوما من قصف “البوليزاريو” المتواصل على جحور قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ51، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، قصفوا، امس الجمعة، قوات الإحتلال المغربي في منطقة لحريشة قطاع حوزة .

أما اليوم السبت، فقد استهدفت هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعد “المخزن” في منطقة لمكيتب قطاع حوزة .

في حين تم قصف منطقتي أمقلي القاعة وأمقلي التمات بقطاع أمقالا.

ومس قصف الجيش الصحراوي أيضا، منطقتي سبخة العكريش وأودي الصفىي بقطاع السمارة .

وأشاف بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن صواريخها، قد قصفت تخندقات قوات “المخزن” بمنطقة لعقد قطاع المحبس مرتين متتالتين.

بالإضافة الى قواعده المتخندقة في منطقة أودي أمركبة قطاع المحبس و منطقة لثراثيات بقطاع القلتة.