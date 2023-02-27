قناة النهار 52 دقيقة إقتصاد: الرقمنة في مواجهة البيروقراطية.. الطريق نحو الشفافية بقلم النهار أونلاين نشر في 27 فيفري 2023 - 23:27 شارك غرِّد أرسل 47 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3h1DU اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يعبر عن رفضه عن أي تبرير للتأخر في إنجاز المشاريع قناة النهار 24 فيفري أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق قناة النهار 23 فيفري 04 سنوات على الحراك الأصيل..عودة قوية للجزائر على كافة المستويات وتطلعات بالمزيد قناة النهار 21 فيفري صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريون قناة النهار 20 فيفري صريح جدا: باتنة.. غياب ثقافة تسوية البنايات الفوضوية عند الجزائريين قناة النهار 24 فيفري 100% صحة: علاج آلام العمود الفقري وآلام أسفل الظهر قناة النهار 18 فيفري المسيلة: حمام بـ 2000 دولار .. ومشاركة واسعة في مسابقة حمام الزينة ببوسعادة قناة النهار 12 فيفري وقت التغيير: ماريا.. مطلقة وأم لطفلين.. ترغب بتغيير حياتها وإعادة الإرتباط من جديد قناة النهار 08 فيفري فاسألوا: من خير الناس ؟ قناة النهار 24 فيفري وزير الصناعة الصيدلانية : أِنا نامن كثير بالشراكة العربية-العربية قناة النهار 21 فيفري