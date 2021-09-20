قناة النهار 52 دقيقة إقتصاد: غلاء الأسعار.. يرهق الجزائريين بقلم النهار أونلاين نشر في 20 سبتمبر 2021 - 22:38 شارك غرِّد 55 0 52 دقيقة إقتصاد: غلاء الأسعار.. يرهق الجزائريين رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=988602 اقرأ أيضا نشاط كبير لخلايا رعدية ممطرة على جل المناطق الشرقية والساحلية قناة النهار 31 أوت الشيخ النوي: من العاصمة لبومدفع أعمدة الإنارة في الطرقات حدث ولا حرج قناة النهار 31 أوت لعمامرة: مبادرة السلام العربية تبقى صالحة والجزائر من المتمسكين بهذه المبادرة قناة النهار 31 أوت بلماضي: ماراناش موسوسين من التحكيم الإفريقي..نتمنى مباراة بدون مشاكل قناة النهار 06 سبتمبر