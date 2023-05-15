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قناة النهار

52 دقيقة إقتصاد: واقع البنايات الحكومية بين إستراتيجية الصيانة وراحة المواطن

بقلم النهار أونلاين
52 دقيقة إقتصاد: واقع البنايات الحكومية بين إستراتيجية الصيانة وراحة المواطن
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