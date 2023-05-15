قناة النهار 52 دقيقة إقتصاد: واقع البنايات الحكومية بين إستراتيجية الصيانة وراحة المواطن بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ماي 2023 - 23:19 شارك غرِّد أرسل 14 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WqSbE اقرأ أيضا برلمان: نواب الشعب يدرسون مقترحا لتمديد عطلتي عيد الفطر والأضحى قناة النهار 30 أفريل طالع هابط: قطعة أرض فلاحية بالعاصمة توجه لبناء العمارات.. والشيخ النوي ينتفض قناة النهار 11 ماي عين تموشنت : تحذيرات من خطر السباحة بالشواطئ غير المحروسة قناة النهار 03 ماي بن قرينة: حالة الاستقرار التي تعرفها بلادنا رغم كل ما يحيطها من تعقيدات هي ثمرة الخيار الدستوري قناة النهار 06 ماي الطارف: إعتداءات وسرقات على ممتلكات مؤسسة سونلغاز والأمن بالمرصاد قناة النهار 09 ماي صريح جدا: الطلاق عند الجزائريين.. أسباب تافهة ونتيجة مؤسفة قناة النهار 08 ماي وزير البريد والمواصلات يطلب من إحدى المواطنات دفع الفاتورة عن طريق الأنترنيت قناة النهار 27 أفريل صريح جدا.. أسعار السيارات المستعملة تأبى التراجع قناة النهار 28 أفريل بتطوع من أساتذة متقاعدين.. دروس دعم بمسجد لفائدة التلاميذ والطلبة الأحرار بوهران قناة النهار 15 ماي هكذا تم إستقبال المنتخب المغربي لاقل من 17 سنة بمطار قسنطينة قناة النهار 28 أفريل