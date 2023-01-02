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52 دقيقة إقتصاد: 2023.. عام جديد وتحديات إقتصادية كبيرة

بقلم النهار أونلاين
52 دقيقة إقتصاد: 2023.. عام جديد وتحديات إقتصادية كبيرة
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