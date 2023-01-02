قناة النهار 52 دقيقة إقتصاد: 2023.. عام جديد وتحديات إقتصادية كبيرة بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جانفي 2023 - 22:04 شارك غرِّد أرسل 49 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JAYts اقرأ أيضا تعليم عالي: طلبة الميكانيك.. طموح وشغف لولوج مجال تصنيع السيارات قناة النهار 20 ديسمبر رئيس الجمهورية: التعليم بالنسبة لي عندو مكانة خاصة وكل من يربي الأجيال سنخفف عنه الأعباء المادية قناة النهار 22 ديسمبر Mister X: عدد المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ليس معيار للشهرة قناة النهار 15 ديسمبر توقّع بعض الأمطار على شمال البلاد .. التفاصيل قناة النهار 01 جانفي رئيس الجمهورية: تحسين القدرة الشرائية للمواطن البسيط إلتزام من إلتزاماتي قناة النهار 22 ديسمبر داليا شيح تحل ضيفة على شاشة النهار و تكشف لأول مرة عن مشاريعها الجديدة قناة النهار 19 ديسمبر توقيف شخص وحجز 8880 قرص مهلوس بعضها كان مخزّن داخل تلفاز مسطّح قناة النهار 31 ديسمبر محمد شامي: لابد من إعادة هيكلة الإقتصاد وقادرين في ظرف سنتين نوصل لـ 500 مليار دولار قناة النهار 26 ديسمبر تقرت: زراعة دوار الشمس بالمناطق المالحة.. تجربة ناجحة نحو إنتاج الزيوت قناة النهار 23 ديسمبر وزير التجارة : الكثير من الدول يصلها "تمرنا" بغير العلامة الجزائرية قناة النهار 27 ديسمبر