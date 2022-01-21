52 دولة يمكن للجزائريين دخولها بدون فيزا

احتل جواز السفر الجزائري المرتبة 91 عالميا، وفقا لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر. حيث تقدم بـ 5 مراتب بعد أن احتل المرتبة 96 أكتوبر 2021.

ويُظهر تصنيف جواز السفر الجزائري الجديد لعام 2021 أن 52 دولة متاحة للجزائريين بدون تأشيرة.

ويتيح جواز السفر الجزائري الوصول إلى 52 وجهة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول و147 دولة بتأشيرة مسبقة. كما سيتمكن أصحاب الجوازات الجزائرية من زيارة 6 دول آسيوية بدون تأشيرة.

ويتعلق الأمر بكل من ميكرونيسيا، بالاو، ساموا، توفالو، دومينيكا، هايتي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت فنسنت وجزر غرينادين، كمبوديا.

بالإضافة إلى ذلك كل من ماكاو، تيمور ليشتي، موريشيوس، إيران، الأردن، لبنان، سلطنة عمان، سوريا، اليمن، هونج كونج، إندونيسيا، ماليزيا. ملديف، نيبال، سيريلانكا، طاجيكستان، بوليفيا. الاكوادور، نيكاراغوا، البنين، الرأس الأخضر، جزر القمر، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالي. موريتانيا، المغرب. موزمبيق، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشل، الصومال، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زمبابوي.

ومؤشر Henley Passport هو الترتيب الأصلي المعتمد لجميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد الوجهات. التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة. يعتمد المؤشر على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهو أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر وأكثرها دقة.

وبالتالي، يمكن لحاملي جوازات السفر الجزائرية السفر إلى 52 دولة بدون تأشيرة. هذا يعني أنه يجب على المواطنين الجزائريين التقدم للحصول على تأشيرة للسفر إلى 147 دولة.

كما يحتل جواز السفر الجزائري نفس مرتبة جوازات سفر جمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وغينيا بيساو والأردن وتركمانستان. أما على المستوى القاري، يحتل جواز السفر الجزائري المرتبة 36.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالترتيب العالمي، فإن جوازات سفر اليابان وسنغافورة هي التي تأتي في المرتبة الأولى في مؤشر Henley Passport.

في المرتبة الثانية، نجد جوازات السفر الألمانية والكورية الجنوبية مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 190 دولة.

كما تهيمن دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا على باقي المراكز العشرة الأولى. مع كندا ودول أوروبا الشرقية.