52 دولة يمكن للجزائريين دخولها بدون “فيزا”

يُظهر تصنيف جواز السفر الجزائري الجديد لعام 2021 أن 52 دولة متاحة للجزائريين بدون تأشيرة.

واحتل جواز السفر الجزائري المرتبة 96 في تصنيف Henley & Partners لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021.

ويتيح جواز السفر الجزائري الوصول إلى 52 وجهة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول و147 دولة بتأشيرة مسبقة.

ويحتل جواز السفر الياباني والسنغافوري المرتبة الأولى في هذا الترتيب لأقوى جوازات السفر. والتي تسمح للزوار بالسفر إلى 192 دولة بدون تأشيرة.

أما المرتبة الثانية تحتلها جوازات السفر الألمانية والكورية الجنوبية مع وصول إلى 190 دولة. بينما تأتي جوازات السفر الفنلندية والإيطالية واللوكسمبورغية والإسبانية في المركز الثالث.

ويحتل جواز السفر الفرنسي المرتبة الخامسة ويسمح لك بالسفر إلى 187 دولة بدون تأشيرة. وتحتل جوازات السفر التونسية والمغربية المرتبة 78 و 85 على التوالي.

واحتلت سوريا (المرتبة 114) والعراق (المرتبة 115) وأفغانستان المرتبة الأخيرة (المرتبة 116). في آخر ثلاثة مراكز في هذا الترتيب لأقوى جوازات سفر في العالم لعام 2021.

هذه قائمة 52 دولة التي يمكن للجزائريين الوصول إليها بدون تأشيرة

ميكرونيسيا: تتكون من آلاف الجزر الصغيرة في غرب المحيط الهادئ.

بالاو: تقع في المحيط الهادئ تقع 800 كم شرق الفلبين.

ساموا: هي دولة تضم القسم الغربي من جزر ساموا في جنوبي المحيط الهادئ.

توفالو: تقع في المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا.

دومينيكا: هي جزيرة في البحر الكاريبي. يجاورها إلى الشمال والشمال الغربي غوادلوب ومن الجنوب الشرقي مارتينيك.

هايتي: هي إحدى بلدان البحر الكاريبي، كانت مستعمرة إسبانية حتى احتلتها فرنسا في سنة 1626.

سانت فنسنت وجزر غرينادين: هي دولة في سلسلة جزر الأنتيل الصغرى وبالتحديد الجزء الجنوبي من جزر ويندوارد. والتي تقع في الطرف الجنوبي للحدود الشرقية لمنطقة البحر الكاريبي حيث يلتقي هذا الأخير مع المحيط الأطلسي.

كمبوديا: يقع هذا البلد في جنوب شرق آسيا، ويحده تايلاند إلى الغرب والشمال الغربي، لاوس إلى الشمال. وفيتنام من الشرق والجنوب الشرقي، ومن الجنوب خليج تايلند.

ماكاو: هي إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين (الثانية هي هونغ كونغ) التابعتين لجمهورية الصين الشعبية. وهي تشغل منطقة صغيرة (أقل من 30 كيلومتر مربع) تقع على السواحل الجنوبية للصين.

تيمور ليشتي: هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا. تضم النصف الشرقي من جزيرة تيمور وجزيرتي أتاورو وجاكو القريبتين وأوكوسي. والتي هي عبارة عن منطقة معزولة في القسم الشمالي الغربي من الجزيرة داخل تيمور الغربية الإندونيسية.

موريشيوس: هي جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي تبعد عن ملاجاش (مدغشقر) بحوالي 860 كيلومتر.

بالإضافة الى دول: إيران، الأردن، لبنان، سلطنة عمان، سوريا، اليمن، هونج كونج، إندونيسيا، ماليزيا، ملديف، نيبال، سيريلانكا، طاجيكستان، بوليفيا. الاكوادور، نيكاراغوا، البنين، الرأس الأخضر، جزر القمر، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالي، موريتانيا، المغرب. موزمبيق، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشل، الصومال، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زمبابوي.