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52 قاصر متورط في 36 قضية خلال 5 أشهر في سيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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52 قاصر متورط في 36 قضية خلال 5 أشهر في سيدي بلعباس
بقلم مصطفى.ق

 سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خلال الـ 5 أشهر الأولى من السنة الجارية.

36 قضية متعلقة بتورط قصر في قضايا إجرامية تورط فيها 52 شخصا.

وتتعلق القضايا بالسرقات والضرب والجرح العمدي، فيما تم تقديم الموقوفين أمام النيابة، حيث تم وضع 11 منهم بمركز إعادة التربية.

وتم تسجيل خلال نفس الفترة 34 قضية متعلقة بأحداث ضحايا عنف أغلبها متعلقة بالعنف العمدي.

كما تم إحصاء في ذات الفترة 12 قاصر في حالة خطر  معنوي منها 5 في حالة هروب من البيت.

حيث تم تسليم 8 قصر إلى ذويهم ، بينما  تم وضع 3 منهم في مركز إعادة التربية.

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