52 قتيلا و1472 جريحا في حوادث مرور خلال أسبوع

لقي 52 شخصا حتفهم فيما أصيب 1472 آخرون بجروح، إثر وقوع 1231 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لمصالح الحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة بولاية ورقلة، أين توفي 11 شخصا. وأصيب 14 آخرين إثر وقوع 11 حادث مرور.

وخلال نفس الفترة، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 688 حريقا منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة. أهمها سجلت بولايات قسنطينة 281، الجزائر 248 وميلة 247.

كما قامت ذات المصالح بـ8547 تدخلا في مجال العمليات المختلفة، تم خلالها إنقاذ 401 شخص في حالة خطر. إلى جانب تغطية 7013 عملية إسعاف.

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